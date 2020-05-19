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Карантин не вплинув на графік будівництва доріг - голова "Укравтодору"

Вівторок, 19 травня 2020, 15:15
 

Карантин, введений через пандемію коронавируса, не вплинув на графік будівництва доріг.

Про це повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг ( "Укравтодор") Олександр Кубраков, передає Інтерфакс-Україна.

"На 99% це (карантин - ред.) нас взагалі ніяк не торкнулося. Є окремі випадки, коли закордонні компанії мали деякі труднощі, щоб перевезти в Україну свій інженерний склад - це турецька і білоруська компанії.

У них були деякі труднощі, але це в межах похибки і сильно не вплинуло ні на що. У підсумку вони всіх людей доставили", - сказав він під час онлайн-прес-конференції у вівторок.

За словами Кубракова, в даний час дорожні роботи в країні ведуться більш ніж на 200 об'єктах в 23 областях.

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Укравтодор

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