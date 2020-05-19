Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

19 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:25 встановилися на рівні 26,51 - 26,53 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,51 - 26,53 гривні;

Євро – 29,04 - 29,06 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,45 – 26,68 гривні. Євро купують по 28,59 гривні, продають по 29,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,56 - 26,61 гривні, євро - 28,58 - 28,78 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,52 - 26,61 гривні, євро - 28,64 - 28,82 гривні.

Нагадуємо:

19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 19 травня на рівні 26,57 гривні за долар.

18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.

18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.

Економічна правда