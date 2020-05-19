Вітренко про плани на майбутнє: Приватний сектор для мене завжди відкритий

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що має кілька пропозицій щодо роботи у приватному секторі після звільнення з "Нафтогазу".

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

"Дійсно, це вже буде четвертий раз, як я буду йти з Нафтогазу. Кожен раз я йшов символічно. Куди я буду йти цього разу? По-перше, мені ще потрібно відпрацювати в Нафтогазі два місяці. Потім літо, хочу витратити місяць на відпочинок", - зазначив Вітренко.

"Приватний сектор для мене завжди відкритий. У мене вже є кілька пропозицій - одна міжнародна і одна - українська. Не думаю, що я залишуся без роботи. Але називати ці компанії буде неправильно", - додав він.

Нагадаємо:

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу", серед причин звільнення він назвав те, що зараз "не у пріоритеті ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом".

Вітренко заявив, що його звільнення - це реакція голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".

У "Нафтогазі" пояснили скорочення посади виконавчого директора Юрія Вітренка "оптимізацією внутрішньої організаційної структури, функціоналу та обов'язків між підрозділами".