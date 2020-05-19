У квітні експорт українського цукру скоротився більш ніж у 2 рази

У квітні українські виробники експортували 9,1 тис тонн цукру - це більш ніж вдвічі менше ніж попереднього місяця – 19,6 тисяч тонн.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор"

"В кінці березня ми спостерігали певне пожвавлення на Лондонській біржі. В результаті, попит на український цукор дещо зріс і виробники змогли поставити на зовнішні ринки майже 20 тис т цукру в ті країни, куди ми експортували раніше рік-два тому: Лівія (7 тис т), Туреччина (4,8 тис т), Палестина (3,7 тис т).

Уже в квітні світова кон’юнктура, епідемія COVID-19 і зміна курсу валют створила несприятливі умови для українських виробників, тому за квітень ми знову повернулись до звичних об’ємів за місяць – 9,1 тис. т", - пояснив аналітик НАЦУ "Укрцукор" Назар Михайловин.

В квітні географія поставок майже не змінилась: Туреччина - 5,7 тис т, Лівія - 0,8 тис т і Молдова та Румунія по 0,6 тис т.

За вісім місяців поточного маркетингового року українські виробники експортували 76,4 тис т цукру - це майже в 4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в 2018 - 2019 маркетинговому році українські виробники експортували 409,8 тис т цукру на суму 144,3 млн доларів.

Економічна правда