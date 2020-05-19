LOT відновить внутрішні авіаперевезення у Польщі з 1 червня

Польська авіакомпанія LOT з 1 червня поступово відновлюватиме пасажирські авіаперевезення, зупинені у березні в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Як повідомив перевізник, перший етап полягатиме у відновленні внутрішніх авіарейсів та включати напрямки, спрямовані на підтримку бізнесу і туристичної індустрії.

LOT підкреслив, що наступні етапи плану відновлення польотів залежатимуть від епідемічної ситуації в Польщі і у світі.

З 1 червня буде відновлено сполучення з використанням 8 аеропортів, зокрема, Варшави, Гданська, Кракова, Жешува, Щеціна, Вроцлава, Познані і Зеленої Гури.

"Нова сітка покриває близько 30 рейсів щодня, у години, що враховують як потреби бізнес-клієнтів, так і туристичного трафіку всередині країни", - підкреслюється в повідомленні компанії.

Зазначимо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що авіасполучення, міжнародне в тому числі, відновиться ймовірно в червні.

Європейська правда