Українські аграрії засіяли 91% площ від прогнозу
У період 07-14.05 аграрії посіяли 827 тис. га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Станом на 14 травня польові роботи проведені на 14,1 млн га, що становить 91% від прогнозованих 15,5 млн.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Повідомляється, що практично завершена сівба усіх ярих, окрім сої (1,1 млн га або 80% від прогнозу у 1,4 млн га) та гречки (21 тис. га або 28% з прогнозованих 75 тис. га).
За оновленим прогнозом Мінекономіки, згідно даних з регіонів, посівна площа основних культур збільшиться на 600 тис. га, порівняно з 2019 роком та становитиме 15,5 млн га.
У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку.
Економічна правда
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