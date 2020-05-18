Українські аграрії засіяли 91% площ від прогнозу 

У період 07-14.05 аграрії посіяли 827 тис. га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Станом на 14 травня польові роботи проведені на 14,1 млн га, що становить 91% від прогнозованих 15,5 млн.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Повідомляється, що практично завершена сівба усіх ярих, окрім сої (1,1 млн га або 80% від прогнозу у 1,4 млн га) та гречки (21 тис. га або 28% з прогнозованих 75 тис. га).

За оновленим прогнозом Мінекономіки, згідно даних з регіонів, посівна площа основних культур збільшиться на 600 тис. га, порівняно з 2019 роком та становитиме 15,5 млн га.

У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку.

Економічна правда