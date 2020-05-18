Мінекономіки відібрало 23 банки для реалізації держпрограми підтримки аграріїв

Станом на 8 травня Мінекономіки підписало меморандум з 23 українськими банками для реалізації держпрограми підтримки сільгоспвиробників.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу міністерства.

"Меморандум передбачає об'єднання зусиль міністерства та уповноважених банків у створенні сприятливих умов у фінансово-кредитному забезпеченні сільськогосподарських товаровиробників з метою реалізації окремих напрямів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників", - йдеться у повідомленнв.



Зазначається, що до списку уповноважених банків увійшли Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП-Банк, ПУМБ, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, Правекс Банк, Мегабанк, Східно-Український Банк "Грант", Радабанк, МТБ Банк, Мотор-Банк, а також - банки "Глобус", "Південний", "Восток", "Львів", "Альянс", "Агропросперіс" і "Кліринговий дім".



Як пояснили у прес-службі Мінекономіки, банки обрали відповідно до порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженим постановою Кабміну від 26 вересня 2001 року.

Зокрема, програма держпідтримки передбачає державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільгосппродукції, фінансову підтримку розвитку фермерських господарств, часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, а також фінансову підтримку заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів.



Нагадаємо:

Як повідомлялося, у бюджеті України на 2020 рік закладено 4 млрд грн на фінансову підтримку сільгоспвиробників.