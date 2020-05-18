Користувачі Zoom скаржаться на проблеми з під’єднанням до відеоконференцій
Користувачі платформи відеоконференцій Zoom скаржаться на проблеми з під’єднанням до відеозустрічей.
Про це повідомляє The Verge.
"Користувачі платформи відеоконференцій Zoom повідомляють про проблеми з хостингом та приєднанням до відеозустрічей. Користувачі у Великій Британії вперше у неділю 17 травня почали помічати проблеми з під’єднанням, хоча безкоштовні акаунти функціонують нормально", - йдеться в повідомленні.
У компанії повідомили, що знають про проблеми з хостингом та приєднанням до зустрічей. Зараз там з'ясовують причини цієї ситуації.
Рекомендуємо почитати: Десять американських та українських компаній, які "піднімаються" на карантині
Нагадуємо:
Деякі з найбільших світових компаній не рекомендують співробітникам використовувати додаток Zoom Video Communications Inc. для відеоконференцій через занепокоєння щодо безпеки.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua