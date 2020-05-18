Курс гривні зміцнився до долара та євро
Понеділок, 18 травня 2020, 09:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 18 травня на рівні 26,64 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,77 гривні за євро (на 15 травня - 28,79 гривні).
Нагадуємо:
15 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
15 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua