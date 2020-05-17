СПРОСТУВАННЯ

"06.12.2017 року на даному Інтернет-ресурсі була розміщена стаття під заголовком "Про "бодягу" і "мачмалу", або Що не так з українським пальним", інформація в якій є недостовірною, непідтвердженою, та такою, що порушує права та інтереси ТОВ "СтейтОіл". Зокрема, недостовірною являється інформація у даній статті:

-що нафтобаза у Василькові на якій відбувся вибух належить "БРСМ"

-що компанія "БРСМ" продала більше нафтопродуктів ніж закупила, та не закупляла інших видів бензину окрім А-92

-про наявність певної групи компаній "БРСМ";