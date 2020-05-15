РФ відреагувала на заборону Зеленського для "Вконтактє" та "Однокласніков"

Російське МЗС назвало актом цензури рішення українського президента Володимира Зеленського продовжити заборону на російські сайти і соцмережі в Україні.

Джерело: сайт Міністерства закордонних справ Росії

Дослівно: "Вчергове українське керівництво продемонструвало на практиці, що не збирається переглядати дискримінаційну і протиправну політику щодо російських медіа-ресурсів.

Розцінюємо цей крок як акт прямої цензури, спрямований на зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору".

Деталі: Також російське МЗС назвало рішення Зеленського свавіллям і звинуватило Україну в тому, що на її території "журналістська діяльність давно пов'язана з ризиком для життя і свободи".

У зовнішньополітичному відомстві стверджують, що "київська влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ".

МЗС закликало міжнародні структури, зокрема, представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра відреагувати належним чином.

Нагадаємо: Своїм указом від 14 травня Зеленський продовжив заборону в Україні на російські соціальні мережі "Вконтактє" та "Однокласнікі", а також на "Яндекс", "Яндекс.Украина", "Mail.ru", "Лабораторію Касперського", "Доктор веб" та ін.