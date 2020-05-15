Криклій розповів, від чого залежить запуск регулярних міжнародних авіаперевезень
Запуск регулярних міжнародних авіаперевезень залежить від готовності інших держав приймати українських громадян та епідеміологічної ситуації в кожній окремій країні.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Радіо Свобода".
"Впродовж цього тижня зустрілись з усіма перевізниками, в тому числі національними, проводили спілкування стосовно відкриття міжнародного і внутрішнього авіасполучення.
Ситуація може відрізнятись по регіонах - в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах і від того, як будуть інші країни відкриватись для громадян України", - зазначив він.
Пасажирське сполучення буде відновлюватися у три етапи. Пасажири і персонал транспорту будуть зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту.
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