Криклій розповів, від чого залежить запуск регулярних міжнародних авіаперевезень

Запуск регулярних міжнародних авіаперевезень залежить від готовності інших держав приймати українських громадян та епідеміологічної ситуації в кожній окремій країні.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Радіо Свобода".

"Впродовж цього тижня зустрілись з усіма перевізниками, в тому числі національними, проводили спілкування стосовно відкриття міжнародного і внутрішнього авіасполучення.

Ситуація може відрізнятись по регіонах - в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах і від того, як будуть інші країни відкриватись для громадян України", - зазначив він.