Всі розділи
Укр / Рус

Криклій розповів, від чого залежить запуск регулярних міжнародних авіаперевезень

П'ятниця, 15 травня 2020, 19:30
 

Запуск регулярних міжнародних авіаперевезень залежить від готовності інших держав приймати українських громадян та епідеміологічної ситуації в кожній окремій країні.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Радіо Свобода".

"Впродовж цього тижня зустрілись з усіма перевізниками, в тому числі національними, проводили спілкування стосовно відкриття міжнародного і внутрішнього авіасполучення.

Ситуація може відрізнятись по регіонах - в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах і від того, як будуть інші країни відкриватись для громадян України", - зазначив він.

За його словами, європейські країни почали відкривати кордони з кінця травня, а відкриття авіаперевезень з української сторони буде дзеркальним. При цьому, точної дати запуску регулярних авіаперевезень у відомстві ще немає, переговри з міжнародними партнерами веде глава МЗС.
Нагадаємо:

Пасажирське сполучення буде відновлюватися у три етапи. Пасажири і персонал транспорту будуть зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!