"Нова пошта" почала розміщення облігацій на 700 мільйонів

Логістична компанія "Нова пошта" з 11 травня почала розміщення облігацій серії "В" на 700 млн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що випуск облігацій зареєстрований Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку 7 травня 2020 року.

Облігації випустили терміном до 17 лютого 2023 року з купонною ставкою 16% і періодичністю виплат чотири рази на рік. Період розміщення - з 11 травня по 10 липня 2020 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що керівництво компанії "Нова Пошта" запланувало інвестиції у розвиток на 2020 рік в розмірі 100 мільйонів доларів.