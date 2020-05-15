Справа ЮКОС: РФ оскаржить рішення суду, за яким винна 57 мільярдів доларів

Росія подала до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу, в якій вимагає скасування рішення Апеляційного суду Гааги, що зобов'язав РФ виплатити 57 млрд доларів (52 млрд євро) за позовом колишніх мажоритарних акціонерів компанії ЮКОС.

Про це в п'ятницю, 15 травня, повідомили в прес-службі російського міністерства юстиції, передає DW.

Москва визнала, що висновки Апеляційного суду "неправомірні і не обгрунтовані". Як вважають в Мін'юсті РФ, суд "знехтував численними фактами порушення позивачами антикорупційного та "антивідмивного" регулювання".

Колишні акціонери компанії, на думку міністерства, отримали над нею контроль за допомогою доведеної змови, фіктивних торгів і підкупу посадових осіб, відповідальних за її приватизацію.

"Більш того, офшорні "компанії-пустушки", контрольовані російськими громадянами, фактично не сплатили акції ЮКОСа і, відповідно, не внесли ніякого вкладу в російську економіку", - зазначається далі в заяві.

Як пояснили в міністерстві, сума виплат збільшилася з початкових 50 до 57 млрд через нарахування пені.

Нагадуємо:

У лютому 2020 Нідерландський апеляційний суд скасував рішення суду нижчої інстрації про скасування виплати в розмірі 50 мільярдів доларів акціонерам нині неіснуючого російського нафтового гіганта ЮКОС.

Акціонери звернулися в Міжнародний арбітраж в Гаазі ще в 2005 році. 2007 року суд дійшов до висновку, що в Росії на ЮКОС на початку 2000-х здійснили масштабну атака з метою довести компанію до банкрутства, забрати її активи і відсторонити голову організації Ходорковського з політики.

Постанова суду у Нідерландах від 2017 року аналогічна до рішення Європейського суду з прав людини у Стразбурзі, який у 2014 році постановив стягнути з Росії близько 2 мільярдів євро на користь колишніх акціонерів ЮКОСу.

Конституційний суд Росії дозволив РФ не виконувати рішення ЄСПЛ, ухваливши постанову, що рішення Європейського суду з прав людини за скаргою колишніх акціонерів компанії ЮКОС порушує положення російської Конституції.