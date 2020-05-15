"Укрпошта" і Rozetka відкриють 130 відділень для безкоштовної доставки товарів

"Укрпошта" і інтернет-супермаркет Rozetka з початку травня почали розвиток мережі партнерських відділень - у рамках співпраці планують до кінця 2020 року відкрити понад 130 відділень.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Станом на сьогодні партнерська мережа від Rozetka та Укрпошти нараховує 19 точок у 17 містах України. Зокрема, два відділення у Києві (за адресами: вул. Костянтинівська, 71 та вул. Боголюбова, 36), а також у містах Сміла, Ірпінь, Вараш, Бахмут, Бровари, Кам’янець-Подільський, Кам’янське, Краматорськ, Кропивницький, Маріуполь, Нетішин, Славута, Сокаль, Суми, Умань, Чернігів.

Найближчим часом мережа буде розширена. Усього у рамках цієї співпраці планується відкриття понад 130 партнерських відділень до кінця року", - йдеться у повідомленні.