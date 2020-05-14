ВАКС відправив експрезидента "Укрбуду", який не вносить заставу, під домашній арешт

Вищий анктикорупційний суд відправив підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: прессекретар ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Деталі: Прокурор САП просив утримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн грн.

Суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання прокурора частково.

Микитись має перебувати під цілодобовим арештом удома до 14 липня 2020 року.

На екснардепа також знову поклали низку обов’язків, як то прибувати до суду та слідчого за першим викликом, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі, здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю.

Що передувало: Микитась порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрічався із 2 свідками. ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову - 100 млн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоригувала розмір застави, стягненої у дохід держави: не 80 (внесених у 2019 році), а 30 мільйонів. Таким чином Микитасю залишилося сплатити ще 50 мільйонів застави, чого він не зробив.

Передісторія:

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.

22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень. 25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.

20 січня 2020 року Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України.