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Єврокомісія представила рекомендації щодо відновлення роботи транспорту

Четвер, 14 травня 2020, 11:32
 

Єврокомісія представила пакет рекомендацій щодо відновлення туризму і транспортного сполучення після пандемії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ розміщений на сайті ЄК.

Документ окреслює загальну рамку для послаблення обмежень пересування у межах ЄС, щоб забезпечити скоординований підхід країн-членів, з дотриманням спільних критеріїв та принципів.

Обмеження на поїздки рекомендують послаблювати у три етапи, у міру того як буде покращуватися епідемічна ситуація. 

Безпека для здоров’я громадян оголошена головним пріоритетом. Під час поступового відновлення роботи транспорту, рекомендуються наступні заходи:

- заохочувати людей купувати квитки та здійснювати реєстрацію на рейс онлайн, щоб мінімізувати скупчення людей в аеропортах;

- зменшити кількість пасажирів, яку перевозять за один рейс (в автобусах, поїздах, на пароплавах), щоб забезпечити дистанцію, якщо вони не є членами однієї родини;

- масковий режим та інші додаткові заходи безпеки у тих випадках, коли важко забезпечити дистанцію;  засоби захисту для персоналу транспорту;

- встановлення захисних бар’єрів між водієм та салоном автобуса, посадка пасажирів через задні двері;

- забезпечити автоматичне відкриття дверей на зупинках транспорту, щоб людям не потрібно було торкатися до ручок/кнопок;

- розміщення антисептиків у салонах транспорту та на станціях;

- регулярна дезінфекція транспорту та покращена вентиляція;

- заборонити продаж продуктів харчування та інших товарів під час поїздки, щоб зменшити контакти;

- розробити алгоритм реагування на випадок, якщо пасажиру під час поїздки стає зле або у нього проявляються симптоми, характерні для коронавірусу.

Нагадаємо, вчора Європейська комісія представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки і дозволити туристичному бізнесу відновити свою роботу після кількох місяців блокування.

У них наголошується, зокрема, що обмеження повинні бути скасовані без будь-якої дискримінації для всіх громадян ЄС і всіх жителів цієї держави, незалежно від їхньої національності, і повинні застосовуватися до всіх частин ЄС у схожій епідемічній ситуації.

Європейська правда

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Єврокомісія транспорт

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