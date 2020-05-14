На Одеській митниці спіймали на хабарі посадовців

Слідчі Головного слідчого управління ДБР затримали в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці під час одержання хабаря за попередньою змовою групою осіб.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "ДБР спільно з Офісом генпрокурора та Службою безпеки України викрили посадовців Одеської митниці на систематичному одержанні неправомірної вигоди".

Деталі: За попередньою інформацією, посадовці митниці вимагали та систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів.

Слідчі ДБР затримали митника під час одержання ним чергової частини хабаря у сумі 1 300 доларів.

Також слідчі перевіряють причетність до скоєних злочинів осіб керівного складу Одеської митниці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому та його спільникам про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.