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Коронавірус: агентство ЄС внесло три українських аеропорти у список ризикових

Середа, 13 травня 2020, 16:48
 

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) внесло до списку аеропортів, розташованих у районах з високим ризиком передачі інфекції COVID-19, аеропорти в Києві та Чернівцях.

Як повідомляє "Європейська правда", список доступний на сайті агентства.

У списку не вказано назви аеропортів, а тільки міста. Тому можна припустити, що в нього включені обидва столичних аеропорти "Бориспіль" і "Київ", і міжнародний аеропорт "Чернівці".

На сайті EASA вказується, що список ризикових аеропортів розроблений в координації з державами-членами EASA і заснований на інформації від Всесвітньої організації здоров'я, Європейського центру профілактики та контролю захворювань, а також інших авторитетних інститутів охорони здоров'я.

Перебування українських аеропортів у цьому списку означає, що літаки, які літають до та з України, повинні проходити повну дезінфекцію спеціалізованими засобами після кожного польоту до та з українських летовищ. 

Також ці літаки повинні бути обладнані одним або більшою кількістю універсальних комплектів для захисту членів екіпажу, які надають допомогу у разі потенційних випадків зараження COVID-19, а також для очищення і правильного вилучення потенційно інфікованого вмісту.

Оновлений список набуває чинності 14 травня. Всього до переліку ризикових потрапили аеропорти 32 країн світу, серед яких 9 країн ЄС, які найбільше постраждали від коронавірусу, а також низка аеропортів США, Росії і Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Аіr і Lufthansa планують відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.

Однак, у Міністерстві інфраструктури України заявили, що до прийняття офіційних рішень українського уряду про відновлення регулярних рейсів дії авіакомпаній з продажу квитків є передчасними.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що міжнародне авіасполучення повноцінно влітку не відновиться. 

Читайте також: Відпустки епохи коронавірусу: коли Європа почне приймати літаки та туристів з України.

Європейська правда

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ЄС коронавірус аеропорт Україна

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