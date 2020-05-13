Злив персональних даних в Telegram: підозра впала на посадовців МВС і ДМС

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування стосовно можливої причетності посадовців Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби до витоку персональних даних українців у мережі Telegram.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби.

Досудове розслідування розпочато за фактами "перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки та несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб" (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо: Раніше Мінцифри повідомило, що в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, що розповсюджують персональні дані громадян. В мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія. У міністерстві заявили, що витік не пов’язаний із застосунком "Дія".

У МВС заявили, що незаконно оприлюднені персональні дані є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні роки, та заявляють, що заблокували ресурс, яких їх розповсюджував.

З цього приводу правоохоронці розпочали розслідування кримінального провадження.