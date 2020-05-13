Суд призначив підготовче засідання у справі про звільнення – Верланов

Екс-голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що суд відкрив провадження за його позовом про визнання його звільнення незаконними.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, суд призначив підготовче судове засідання на 19 червня.

Нагадаємо:

Раніше Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, заявив, що з цієї причини подав до суду та вимагає поновити на посаді.

24 квітня 2020 року уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Верланов називав ці два звільнення необгрунтованим "політичним рішенням".

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Економічна правда