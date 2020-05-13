У Британії зафіксували найглибше з 2008 року падіння економіки
У Британії у першому кварталі 2020 року зафіксували найглибше падіння економіки з часу фінансової кризи 2008 року.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це свідчать дані Офісу національної статистики.
У першому кварталі 2020 року зафіксували падіння економічного зростання на 2%, після нульового зростання в останньому кварталі 2019 року.
Це найбільш стрімке падіння показників за квартал з часів фінансової кризи 2008 року.
Головною причиною є припинення нормальної економічної діяльності у зв’язку з карантинними обмеженнями, запровадженими для стримування епідемії коронавірусу.
Найбільше постраждала сфера послуг.
За оцінками аналітиків, у другому кварталі очікується ще більше зниження темпів економічного зростання, перш ніж економіка почне поступово відновлюватися.
Як повідомлялося раніше, ВВП єврозони у першому кварталі 2020 року знизився на рекордні 3,8% замість прогнозованих 3,5%.
За прогнозами Єврокомісії, у 2020 році ВВП єврозони знизиться на рекордні 7,75%, і після цього у 2021 році зросте на 6,25%.
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