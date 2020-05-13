300 політиків з усього світу закликали МВФ і Світовий банк скасувати борг найбідніших країн

Понад 300 законодавців з усього світу закликали МВФ та Світовий банк скасувати борг найбідніших країн та збільшити фінансування для запобігання глобальному економічному краху.

Про це повідомляє Reuters.

Законодавці на чолі з колишнім кандидатом у президенти США Берні Сандерсом занепокоєні, що розвинені країни та країни, що розвиваються, будуть спустошен пандемією коронавірусу.

"Широкі обмеження, спрямовані на стримування вірусу, мають величезне значення для світової економіки, особливо для бідних країн із слабкою системою охорони здоров'я та високим рівнем боргу", - заявили у середу вони.

За словами Сандерса, бідним країнам "потрібен кожен цент", щоб піклуватися про своїх людей, а не обслуговувати "нестабільні борги" перед великими міжнародними фінустановами.

"Скасування боргу найбідніших країн - найменше, що повинні зробити Світовий банк, МВФ та інші міжнародні фінансові установи, щоб запобігти зростанню бідності, голоду та захворювань, які загрожують сотням мільйонів людей", - підкреслив Сандерс.

При цьому, законодавці схвалили рішення МВФ щодо покриття боргових виплат 25 найбідніших країн протягом 6 місяців, але заявили, що необхідні подальші зусилля.

Виконавчий директор МВФ Кристаліна Георгієва у вівторок зазначила, що країнам, які розвиваються, потрібно буде дофінансування на понад 2,5 трлн доларів.

Водночас у Світовому банку заявили, що будуть шукати шляхи розширення своєї підтримки для найбідніших країн, але попередили, що відмова від виплати боргу може завдати шкоди кредитному рейтингу.

Економічна правда