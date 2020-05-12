До кінця року УЗ планує провести капремонт 300 пасажирських вагонів

До кінця року "Укрзалізниця" планує капітальний ремонт з модернізацією 300 вагонів, лише у київському депо упродовж квітня відремонтували 75 вагонів.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

"Поки призупинено рух пасажирських поїздів - залізничники роблять свою "домашню роботу" - готуємо пасажирські вагони до відновлення залізничного сполучення.

Планові ремонти тривають за графіком. Маю впевненість, що зможемо максимально якісно підготувати рухомий склад перед стартом. Лише у київському депо впродовж квітня відремонтували 75 вагонів. До кінця року плануємо капітальний ремонт з модернізацією 300 вагонів", - написав Юрик.

Це не мала цифра, зважаючи на падіння економіки та фінансовий стан компанії", - додав він.

Нагадаємо:

За умови скасування чи пом'якшення карантину "Укрзалізниця" планує відновлювати приміське сполучення у два етапи: спочатку на колії повернуться 745 електричок для забезпечення підвозу до місць роботи в години "пік", далі планується призначити ще 571 поїзд.

Економічна правда