Шмигаль: Карантин продовжимо, але щодо транспорту налаштований оптимістично

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.

Джерело: інтерв’ю Шмигаля в ефірі "Сніданку з 1+1"

Пряма мова: "Сьогодні карантин діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, його буде продовжено.

Сьогодні важко прогнозувати (коли запрацює транспорт – ред.). Ми знаходимося на піку захворюваності. Ми йдемо досить рівно останні 7-8 днів. Не збільшується щоденна кількість захворілих. Але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищувала або була рівною кількості хворих. Цей етап дуже важливий. Переломний.

Метро і міжміський транспорт – це дуже важливе питання. Допоки ми не пройшли цей пік, то уявіть, як два мільйони людей кожного дня збираються у вагонах – доволі близький контакт. Метро і міжміський транспорт може стати великим каталізатором поширення захворювання".

Деталі: При цьому на питання журналіста, чи можна сказати, що транспорт запрацює до середини літа, Шмигаль сказав, що він "більший оптиміст", тому хоче сподіватися, що "все буде трошечки скоріше".

За словами прем’єр-міністра, Україна, як і планувалось, виходитиме з карантину у 5 етапів. Він уточнив що зараз ці етапи опрацьовують і при прийнятті наступної дати будуть розрахунково показувати, коли може бути кожен з наступних етапів. Транспорт відновить роботу лише на 3-му етапі.

Шмигаль також додав, що станом на сьогодні немає потреби знову повертатися до жорсткого карантину по всій країні. Але може бути так званий "адаптивний карантин" – якщо будуть локальні захворювання в тому або іншому місті, то будуть посилювати обмежувальні заходи локально.

На думку прем’єра, так буде не лише в Україні, а "так житиме весь світ, доки не знайде вакцину".

Що було раніше: В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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Передісторія:

4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.

У Києві опубліквали свій список обмежень.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 9 травня затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.

За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.