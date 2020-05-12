Курс валют на 12 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,82 - 26,84 гривні;
Євро – 29,00 - 29,02 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,77 – 27,07 гривні. Євро купують по 28,75 гривні, продають по 29,24 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,98 - 27,04 гривні, євро - 28,97 - 29,06 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 12 травня на рівні 26,82 гривні за долар.
8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.
8 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84.
Економічна правда
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