Курс валют на 12 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,82 - 26,84 гривні;

Євро – 29,00 - 29,02 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,77 – 27,07 гривні. Євро купують по 28,75 гривні, продають по 29,24 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,98 - 27,04 гривні, євро - 28,97 - 29,06 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 12 травня на рівні 26,82 гривні за долар.

8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.

8 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84.

Економічна правда