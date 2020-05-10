Ляшко затвердив рекомендації для бізнесу щодо організації роботи

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки", - зазначив він.

Рекомендації:

В перукарнях та салонах краси.

При роботі закладів громадського харчуванням.

При торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

При здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях.

При наданні стоматологічної допомоги.

В закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення.

Загальні правила для всіх сфер діяльності це: обов'язковий температурний скринінг співробітників, миття та обробка антисептиками рук, взаємодія з відвідувачами та колегами в масках, дезінфекція приміщень, дотримання соціальної дистанції та інформування клієнтів про умови обслуговування та встановлені обмеження.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів дозволив з 11 травня відкрити дитмайданчики, парки і перукарні, а також відновити роботу журналістів на вулицях, в органах держвлади, зйомки кіно, тренування спортсменів та репетиції в театрах і цирках.