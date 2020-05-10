Ляшко затвердив рекомендації для бізнесу щодо організації роботи
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.
Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки", - зазначив він.
Рекомендації:
- В перукарнях та салонах краси.
- При роботі закладів громадського харчуванням.
- При торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
- При здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях.
- При наданні стоматологічної допомоги.
- В закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення.
Загальні правила для всіх сфер діяльності це: обов'язковий температурний скринінг співробітників, миття та обробка антисептиками рук, взаємодія з відвідувачами та колегами в масках, дезінфекція приміщень, дотримання соціальної дистанції та інформування клієнтів про умови обслуговування та встановлені обмеження.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів дозволив з 11 травня відкрити дитмайданчики, парки і перукарні, а також відновити роботу журналістів на вулицях, в органах держвлади, зйомки кіно, тренування спортсменів та репетиції в театрах і цирках.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua