Всі розділи
Укр / Рус

Ляшко затвердив рекомендації для бізнесу щодо організації роботи

Неділя, 10 травня 2020, 16:37
 

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки", - зазначив він.

Рекомендації:

  • В перукарнях та салонах краси.
  • При роботі закладів громадського харчуванням.
  • При торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
  • При здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях.
  • При наданні стоматологічної допомоги.
  • В закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення.

Загальні правила для всіх сфер діяльності це: обов'язковий температурний скринінг співробітників, миття та обробка антисептиками рук, взаємодія з відвідувачами та колегами в масках, дезінфекція приміщень, дотримання соціальної дистанції та інформування клієнтів про умови обслуговування та встановлені обмеження.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів дозволив з 11 травня відкрити дитмайданчики, парки і перукарні, а також відновити роботу журналістів на вулицях, в органах держвлади, зйомки кіно, тренування спортсменів та репетиції в театрах і цирках.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бізнес

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Кабміні розповіли, за рахунок чого реалізують стимулювання малого бізнесу 8 травня 2020, 19:26
Який бізнес суттєво скоротить штат, якщо карантин продовжать  8 травня 2020, 12:24
НБУ та ЄБРР запустили інструмент підтримки бізнесу на 0,5 мільярда доларів 7 травня 2020, 19:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!