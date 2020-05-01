Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд сезонних робітників

Між трудовими відомствами Німеччини та України наразі немає так званої угоди про посередництво, яка б дозволила німецьким роботодавцям винаймати українських працівників для збору урожаю на тлі обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19 у світі.

Про це у Федеральному агентстві праці заявили у відповідь на запит DW, передає "Європейська правда"

В агентстві зазначили, що при дотриманні низки умов робітники з третіх країн можуть працювати на зборі врожаїв у Німеччині навіть попри загальні обмеження на в'їзд до країни. Зокрема, це можливо за наявності так званої угоди про посередництво між трудовими відомствами ФРН та відповідної третьої країни. Водночас, зазначили у агентстві, такої угоди з українськими колегами у Німеччині наразі не укладали.

Єдиною категорією сезонних працівників з України, яка навіть під час обмежень через коронавірус може брати участь у роботах зі збору врожаїв у Німеччині, є школярі та студенти, які приїжджають працювати під час канікул. Як зазначають в агентстві, у цьому випадку укладання угоди про посередництво не потрібне.

У відомстві додають, що у такому випадку сільськогосподарські підприємства самостійно шукають відповідних працівників за кордоном, забезпечують отримання ними необхідних дозволів та організовують їхній приїзд на заробітки.

Через це агентство не може надати інформацію про те, чи будуть німецькі підприємці залучати для збору врожаїв українських сезонних працівників з числа студентів та школярів найближчим часом.

Як повідомлялося, урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав роботу щодо перемовин з європейськими країнами, які висловлюють бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

Європейська правда