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Офіційний курс на 10 квітня: гривня трохи ослабла

Четвер, 9 квітня 2020, 20:00
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,26 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64 гривні за євро (на 9 квітня - 29,57 гривні).

Нагадуємо:

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,19 гривні за долар.

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.

Економічна правда

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