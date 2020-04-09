ЄС планує визнати українську систему сертифікації насіння еквівалентною європейській

Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС визнати українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС.

Про це з посиланням на текст пропозиції Єврокомісії від 7 квітня повідомила пресслужба "Українського клубу аграрного бізнесу", передає "Європейська правда".

"В даному документі зазначено, що за результатами проведення Єврокомісією експертизи законодавства, в Україні діють норми, що забезпечують той самий рівень і порядок експертизи насіння, ідентифікації, його маркування та контролю, як і в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в пропозиції Єврокомісії йдеться про доцільність визнання українського насіння та вирішення його обігу на території ЄС, а також про стимулювання торгівлі насінням між Україною і ЄС.

Також у документі зазначається, що інвестування європейських компаній у вирощування насіння в Україні дасть змогу диверсифікувати виробничі потужності по всій Європі і зменшить ризики виробництва в одній кліматичній зоні, а визнання еквівалентної системи сертифікації сприятиме підтримці постійного постачання високоякісного насіння в ЄС.

"Питання визнання системи сертифікації насіння неодноразово піднімалося під час зустрічей уряду, Мінекономіки, МЗС, насіннєвого бізнесу і асоціацій з представниками Європейського Союзу, та зазначалось про позитивні результати, які були підтверджені аудитом ЄК, про що і йдеться в рішенні", - зазначив Олег Нестеров, координатор комітетів УКАБ.

Європейська правда