Торговельні мережі знижують націнку на продукти першої необхідності — АМКУ

На виконання рекомендацій Антимонопольного комітету торговельні мережі знижують націнку на продукти першої необхідності, а деякі мережі на час карантину взагалі прибрали націнку на окрему групу товарів.

Про це повідомив у Facebook голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

"На виконання рекомендацій, наданих в рамках справи Київське обласне територіальне відділення АМКУ, це зробили такі мережі: NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт. Ми вже отримали від них відповідні листи.

Завтра, цю інформацію зможуть перевірити всі бажаючі у магазинах зазначених мереж (інформацію з переліком товарів на які знижено націнку можна буде побачити на сайті компаній)", - написав він.

Водночас, за його словами, мережі NOVUS, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на період карантину взагалі прибрали торгівельну націнку на окрему групу товарів і тепер вона дорівнює 0%.