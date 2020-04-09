Бонусні кошти на мобільні рахунки медиків і апарати ШВЛ: як бізнес допомагає боротися з COVID-19

Українські компанії продовжують виділяти кошти на боротьбу з COVID-19 в Україні.

Зокрема, телеком-оператор "Київстар" виділяє 30 млн грн благодійної допомоги.

Разом із благодійним фондом "Твоя опора" компанія закупить апарати ШВЛ та монітори, які відстежують стан тяжкохворих пацієнтів.

"Решту коштів буде спрямовано на витратні матеріали, що забезпечать роботу обладнання протягом року, та засоби особистого захисту для українських медиків, що зараз знаходяться на передовій боротьби із вірусом.

Зокрема, сім українських лікарень у різних регіонах України отримають 10 апаратів ШВЛ Savina 300 Select та 20 моніторів пацієнта Vista 120 від світового лідера з розробки та виробництва медичного обладнання – німецької компанії Drager", - йдеться у повідомленні прес-служби.

"Великий бізнес не може залишатися осторонь у такі складні для країни та світу часи. Тому Київстар виділяє благодійну допомогу на закупівлю найнеобхіднішого високоякісного обладнання для ефективного лікування вірусних інфекцій в українських лікарнях.

Ми віримо, що це обладнання слугуватиме не лише в боротьбі з пандемією коронавірусу, а ще довгі роки рятуватиме людські життя", - заявив президент "Київстару" Олександр Комаров.

Крім цього, "Київстар" як подяку українським медикам за їхню працю у боротьбі з вірусом нараховує їм по 150 грн бонусних коштів на мобільні рахунки.

"Бонуси були автоматично нараховані абонентам Київстар із закладів охорони здоров’я первинної ланки та місць надання медичних послуг первинної ланки, що внесені до публічного реєстру електронної системи охорони здоров’я. Їх перелік був наданий мобільному оператору Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Також медики можуть звернутися до оператора особисто, зателефонувавши з номера, що внесений до реєстру, та залишити заявку за номером 477*103. Зарахування бонусів відбудеться протягом 5 робочих днів – після перевірки та підтвердження НСЗУ наданих у заявці даних", - пояснили у компанії.

Водночас агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка виділив 20 млн грн на купівлю необхідних матеріалів і обладнання для боротьби з вірусом.

"Станом на сьогодні, майже у 19 обласних центрах нашої країни та десь в 650 населених пунктах власником глобально виділено на боротьбу з коронавірусом близько 20 млн грн.

Приблизно 6 з яких вже відправлені на місця, на лікарні - це районні лікарні, центри екстреної медичної допомоги, а також обласні лікарні - де ведуть господарську діяльність наші підприємства", - заявила операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток.

Антикризовий штаб по боротьбі з коронавірусом в Одеській області за три тижні роботи залучив понад 115 млн гривень, у тому числі направив 46,4 млн гривень в національний фонд від групи терміналів ТІС, повідомляє прес-служба штабу.

Зазначається, що також штаб забезпечив 24 регіональні лікарні необхідним для боротьби з коронавірусом обладнанням та індивідуальними засобами захисту для медиків.

Зокрема, вже закупили 41 апарат ШВЛ, 1 апарат ПЛР-тестування, 26 кисневих концентраторів, а також - 55 тисяч пар бахіл, 108 тисяч пар рукавичок, 5 тисяч продуктових наборів та 224 тисячі респіраторів.

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ЕП буде робити щоденний дайджест, які українські компанії і як допомагають у боротьбі з коронавірусом.

Економічна правда