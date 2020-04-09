Monobank почав приймати передзамовлення на обслуговування ФОПів
9 квітня monobank почав приймати передзамовлення на обслуговування рахунків ФОПів, яке планують запустити в червні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
"Сьогодні ми відкриваємо на нього (обслуговування ФОП - ред.) передзамовлення, щоб уже в червні відправити запрошення першим клієнтам", - написав він.
За його словами, обслуговування рахунків ФОП буде простим - у тому ж додатку, де зараз обслуговуються усі клієнти.
"Ми зробили спеціальну групу в Facebook "ФОП в monobank", де будемо обговорювати цей продукт, покращувати і розвивати його разом з першими клієнтами", - додав Гороховський.
Нагадаємо:
4 березня в мобільному додатку monobank з'явилася можливість завести дитячу карту – для користувачів до 16 років.
Економічна правда
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