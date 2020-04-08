Німецька економіка в другому кварталі може обвалитися на майже 10%

Економіці Німеччини, найбільшій в ЄС, прогнозують обвал у другому кварталі на 9,8%.

Про це повідомили в середу провідні аналітичні центри Німеччини, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це буде більш ніж в два рази більше, ніж падіння, що спостерігалося в першому кварталі 2009 року, під час світової фінансової кризи.

Німеччина вже кілька тижнів перебуває в стані ізоляції. Школи, магазини, ресторани, спортивні споруди та інші несуттєві підприємства були закриті, і багато компаній припинили виробництво, щоб сприяти уповільненню поширення хвороби.

"Цілком імовірно, що криза затягнеться довше, ніж очікувалося, і призведе до заморожування виробництва", - сказав Тімо Воллмерсхойзер, економіст інституту Ifo, одного з аналітичних центрів, що взяли участь у підготовці доповіді.

"За такого сценарію рецесія буде глибшою, а відновлення - повільнішим. Крім того, уряду буде складніше запобігти банкрутству підприємств", - додав він.

Провідні економічні дослідницькі інститути заявили, що економіка, ймовірно, скоротилася на 1,9% з січня по березень.

"Пандемія коронавірусу викликає глибоку рецесію в Німеччині", - заявили інститути, чиї прогнози лежать в основі економічних прогнозів уряду. В свої прогнозах вони врахували значний ризик погіршення ситуації.

Інститути заявили, що безпрецедентний пакет допомоги в 750 мільярдів євро, схвалений минулого місяця для пом'якшення економічних наслідків кризи, призведе до того, що співвідношення боргу до обсягу виробництва Німеччини зросте до 70% в цьому році з приблизно 60% до початку спалаху.

Міністр фінансів Олаф Шольц, який пообіцяв надати додаткові стимули після пандемії, сказав, що коефіцієнт боргу Німеччини може досягти 75%.

Нагадаємо, валовий внутрішній продукт Франції впав приблизно на 6% у першому кварталі 2020 року через пандемію коронавірусу.

Європейська правда