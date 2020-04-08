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Кабмін скасував обов'язкову реєстрацію та техогляд для певних видів суден

Середа, 8 квітня 2020, 14:27
 

Кабмін підтримав внесення змін до Порядку ведення державного суднового реєстру та Суднової книги України.

Таке рішення ухвалили на засідання уряду 8 квітня.

"Пропонується внести до Порядку і скасувати обов'язкову реєстрацію маломоторних суден з механічним двигуном максимальною потужністю до 10 кВт, які раніше пділягалли реєстрації.

Також - веслові судна довжиною до 4 метрів, які не використовуються для промислу водних біоресурсів, перевезення вантажів або пасажирів з комерційною метою. А також - для подібних суден скасовується обов'язковий технічний огляд", - заявив міністр інфраструктури Власдислав Криклій.

За його словами, це вплине приблизно на 30% судновласників, які звільняться від обов'язкової реєстрації маломіних суден.

Економічна правда

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Мінінфраструктури Кабмін

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