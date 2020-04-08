Приватбанк доплачуватиме співробітникам своїх відділень
Середа, 8 квітня 2020, 14:03
Приватбанк з початку квітня увів спеціальні доплати для співробітників, які працюють з клієнтами у відділеннях, забезпечують оборот готівки і відповідають за безперебійну роботу терміналів і банкоматів.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Також на час карантину банк збільшив розмір оплати праці прибиральниць та охоронців усіх відділень банку.
Економічна правда
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