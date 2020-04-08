В ЄС не змогли домовитися про випуск "коронаоблігацій" для порятунку економіки

Міністри фінансів ЄС після багатогодинних нічних переговорів не прийшли до єдиної думки з приводу спільних ініціатив, які вони могли б запровадити для порятунку економіки, що постраждала від пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Politico.

Обговорення в Єврогрупі почалися близько 16:30 у вівторок по відеоконференції і все ще тривали рано вранці в середу. Групи країн на чолі з Італією і Нідерландами не можуть домовитися з приводу умов для кредитних ліній з фонду порятунку єврозони і ідеї об'єднання боргів.

Без угоди про скоординовані дії уряду будуть змушені діяти самотужки, і їм доведеться позичати гроші на ринках, щоб пом'якшити економічні наслідки, що загрожує борговою кризою.

Президент Єврогрупи Маріо Сентено, який відповідає за посередництво в переговорах, повинен провести пресконференцію в середу о 10 ранку, щоб представити висновки міністрів.

Міністри прагнуть узгодити, принаймні, три ініціативи, які допоможуть урядам запобігти масовим банкрутствам і прискорити відновлення економіки після того, як країни покінчать з блокуваннями, введеними для припинення поширення пандемії.

Однією з таких ініціатив є запропонований Єврокомісією план перестрахування з тимчасового безробіття на суму 100 мільярдів євро. План передбачає державні програми, які дозволять компаніям скоротити робочий час і виплатити компенсацію своїм співробітникам за втрачений дохід.

Друга ініціатива - Європейський інвестиційний банк, який виділив фонд в 200 мільярдів євро, зможе видавати дешеві кредити компаніям ЄС, які відчувають нестачу грошей.

Нарешті, існує фонд порятунку єврозони, відомий як Європейський механізм стабільності (ESM), з якого будь-яка країна, яка використовує єдину валюту, може отримати кредитну лінію за певних умов.

Рим налаштований послабити або навіть відмовитися від умов кредитних ліній ESM. Нідерланди, підтримувані Австрією і Фінляндією, не згодні.

Нідерланди непохитні в тому, що уряди, які використовують кредитні лінії, повинні пообіцяти зарезервувати гроші на охорону здоров'я для лікування коронавірусу і економічні витрати. Держави також повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити, щоб їхні фінанси виглядали здоровими в довгостроковій перспективі.

Остання умова викликає тривогу в Італії, яка боїться, що будь-які розмови про фіскальний нагляд можуть спровокувати міжнародних інвесторів і збільшити вартість запозичень.

Ще одна розбіжність пов'язана з ідеєю випуску так званих "коронаоблігацій" ЄС для фінансування відновлення блоку. Італія бореться за включення перспективи випуску спільного боргу в заяву лідерів Єврогрупи.

Але будь-яку пропозицію про об'єднання боргу відкидають Нідерланди і Німеччина, які побоюються, що в кінцевому підсумку їм доведеться за це платити, якщо південні країни збанкрутують.

Франція також не на боці "коронаоблігацій", запропонувавши створити фонд, який міг би залучати борги і видавати позики урядам.

Всі міністри повинні узгодити ініціативи, перш ніж вони об'єднають їх в заяві, яку вони направлять керівникам країн для остаточного схвалення.

Європейська правда