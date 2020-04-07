Іспанія хоче якомога швидше ввести безумовний базовий дохід

Уряд Іспанії працює над тим, щоб якомога швидше ввести універсальний базовий дохід як частину заходів, спрямованих на протидію впливу пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg, про це оголосила міністр економіки країни Надія Кальвіньо.

Проєкт координує міністр соціального захисту Хосе Луїс Ескріва. Він планує якомога швидше ввести базовий дохід "з основним акцентом на допомогу сім'ям", сказала міністр.

Уряд Іспанії прагне зберегти безумовний базовий дохід і після закінчення епідемії. Міністр економіки сподівається, що універсальний базовий дохід залишиться "постійним структурним інструментом".

Іспанія бореться з другим найгіршим спалахом коронавірусу в Європі. Пандемія підштовхнула уряд до оголошення надзвичайного стану і всенаціонального карантину, що призвів до падіння економічних показників.

Уряд Іспанії оголосив про політику щодо надання допомоги самозайнятим працівникам та компаніям - переважно малим та середнім. Проте кабінет вважає, що потрібно більше заходів.

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Європейська правда