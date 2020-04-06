Гривня на закриттi мiжбанку змiцнилась

6 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,10 - 27,15 гривні;

Євро – 29,26 - 29,31 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,97 – 27,44 гривні. Євро купують по 28,90 гривні, продають по 29,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,95 - 27,04 гривні, євро - 29,01 - 29,03 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,98 - 27,16 гривні, євро - 28,94 - 29,20 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.