Порт Південний поставив рекорд по місячному вантажообігу 

Портові оператори, що працюють у порту Південний, у березні обробили загалом 5,5 мільйона тонн вантажів.

Про це повідомляє адміністрація порту.

Цей показник перевищив попередній абсолютний рекорд місячної перевалки, встановлений у серпні 2019 року, на 3,7% або майже на 200 тисяч тонн.

Всього за січень–березень 2020 року портові оператори порту Південний обробили 15 млн тонн вантажів. В основному це руда, вугілля та зернові: їх частка складає 79,3% загального вантажообігу.

Економічна правда



