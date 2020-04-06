Порт Південний поставив рекорд по місячному вантажообігу
Понеділок, 6 квітня 2020, 17:13
Портові оператори, що працюють у порту Південний, у березні обробили загалом 5,5 мільйона тонн вантажів.
Про це повідомляє адміністрація порту.
Цей показник перевищив попередній абсолютний рекорд місячної перевалки, встановлений у серпні 2019 року, на 3,7% або майже на 200 тисяч тонн.
Всього за січень–березень 2020 року портові оператори порту Південний обробили 15 млн тонн вантажів. В основному це руда, вугілля та зернові: їх частка складає 79,3% загального вантажообігу.
Економічна правда
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