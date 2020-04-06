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НБУ пом'якшив низку вимог до банків на час карантину

Понеділок, 6 квітня 2020, 17:16
 

Нацбанк спростив конкурсний відбір керівників банків та продовжив на 4 місяці термін запровадження банківськими групами декларації схильності до ризиків.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"На період дії карантину та обмежувальних заходів, Національний банк дозволив керівникам і кандидатам на керівні посади банків і небанківських фінансових установ не проходити тестування. Проведення співбесід з кандидатами здійснюватиметься засобами відеозв’язку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на період карантину небанківським фінустановам дозволили не подавати до регулятора документи на паперових носіях за умови їх подання в електронному вигляді засобами електронної пошти.

Також Національний банк передбачив, що при розробленні та поданні банками планів відновлення діяльності банкам дозволено застосовувати лише один стрес-сценарій замість трьох.

"Цей стрес-сценарій має передбачати тривалий негативний економічний ефект поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - пояснили в НБУ.

Також для банків, які не мають статусу системно важливого банку, продовжено кінцевий термін  подання планів відновлення діяльності з 1 жовтня до 20 грудня 2020 року.

Нагадаємо:

Національний банк рекомендував банкам утриматись від розподілу прибутків через виплату дивідендів щонайменше до жовтня 2020 року.

Економічна правда

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НБУ

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