У "Борисполі" зайнято 70% паркомісць для літаків
Понеділок, 6 квітня 2020, 16:19
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" зайнято 70% площі паркомісць для літаків.
Про це повідомила пресслужба аеропорту "Бориспіль" повідомляє Укрінформ.
"Наразі в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зайнято 70% паркомісць... Відповідна стоянка є платною для перевізників, вартість визначається умовами договору", - йдеться у відповіді.
Зазначається, що на пероні аеропорту розташовані літаки авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України", "Азур Ейр Україна", "Роза Вітрів", SkyUp Airlines, Bravo, літаки бізнес-авіації.
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