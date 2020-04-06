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У "Борисполі" зайнято 70% паркомісць для літаків

Понеділок, 6 квітня 2020, 16:19
 

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" зайнято  70% площі паркомісць для літаків.

Про це повідомила пресслужба аеропорту "Бориспіль" повідомляє Укрінформ.

"Наразі в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зайнято 70% паркомісць... Відповідна стоянка є платною для перевізників, вартість визначається умовами договору", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що на пероні аеропорту розташовані літаки авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України", "Азур Ейр Україна", "Роза Вітрів", SkyUp Airlines, Bravo, літаки бізнес-авіації.

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