Кордон України і Польщі можна буде перетнути лише на авто і тільки у 2 пунктах пропуску

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

З 7 квітня тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Кордон України з Польщею в обидва боки можна буде перетнути лише автотранспортом і лише в пунктах пропуску Ягодин-Дорогуськ і Краківець-Корчова. У пішому порядку без автотранспорту перетин кордону буде неможливий.

"Також нагадуємо, що іншими розпорядчими документами тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Із врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом.

"Відмітимо, що у зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає", - підкреслили прикордонники.

Виключення із обмежувальних заходів можуть прийматися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Минулого тижня повідомлялося, що на евакуацію в різних країнах світу очікують майже 11,5 тисяч громадян України.

Читайте також: Повернути всіх додому: чим останній тиждень займалося українське МЗС

Європейська правда