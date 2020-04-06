За тиждень "Укрспирт" поставив 300 тисяч літрів сировини для антисептиків

За тиждень "Укрспирт" поставив майже 300 тисяч літрів дезінфекційного засобу українським виробникам.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Раніше "Укрспирт" не виготовляло сировину для антисептиків. Законодавці затвердили таке нововведення минулого тижня у межах боротьби із коронавірусом. За короткий термін ми поставили вже близько 300 тисяч літрів дезінфекційного засобу виробникам антисептиків.

Зараз у нас підписані відповідні договори з 32 українськими компаніями", — зазначив в.о. голови компанії Сергій Блескун.

ДП "Укрспирт" постачає сировину виробникам антисептиків, які раніше вже працювали з ритейлерами на українському ринку (компаніями, що займаються роздрібним продажем товарів) та в яких є відповідні виробничі плани для виготовлення антисептиків різних об'ємів.

Нагадуємо, згідно з внесеними змінами до законодавства, ДП "Укрспирт" виготовлятиме дезінфікуючий засіб на базі своїх заводів до 30 квітня включно.

30 березня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №3275, який, серед іншого, дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП "Укрспирт".

Економічна правда