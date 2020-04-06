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Приватбанк зі знижками продасть 10 нафтобаз на понад 70 мільйонів — СЕТАМ

Понеділок, 6 квітня 2020, 13:34
 

Приватбанк продасть через онлайн-аукціон OpenMarket 10 нафтобаз із сумарною стартовою ціною у понад 70 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

Зазначається, що нафтобази будуть торгуватися зі знижками до 87%, наприклад, ціни стартуватимуть з 18 млн грн замість 55, та з 4 млн грн замість 14 млн. 

Нафтобази знаходяться в Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Сумській, та Хмельницькій областях. 

Нагадаємо, як повідомляє Інтерфакс-Україна, у серпні ПриватБанк продав на аукціонах OpenMarket дев'ять нафтобаз за 15,67 млн грн при початковій сумарній вартості у 9,4 млн грн.

Нещодавно  "Приватбанк" через суд намагався розірвати договір лізингу на 247 автозаправні станції мережі "Приват", проте суд за позовом 38 компаній-орендаторів цих АЗС заборонив банку вчиняти дії по поверненню або витребуванню об’єктів лізингу.

Економічна правда

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