Приватбанк зі знижками продасть 10 нафтобаз на понад 70 мільйонів — СЕТАМ

Приватбанк продасть через онлайн-аукціон OpenMarket 10 нафтобаз із сумарною стартовою ціною у понад 70 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

Зазначається, що нафтобази будуть торгуватися зі знижками до 87%, наприклад, ціни стартуватимуть з 18 млн грн замість 55, та з 4 млн грн замість 14 млн.

Нафтобази знаходяться в Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Сумській, та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, як повідомляє Інтерфакс-Україна, у серпні ПриватБанк продав на аукціонах OpenMarket дев'ять нафтобаз за 15,67 млн грн при початковій сумарній вартості у 9,4 млн грн.

Нещодавно "Приватбанк" через суд намагався розірвати договір лізингу на 247 автозаправні станції мережі "Приват", проте суд за позовом 38 компаній-орендаторів цих АЗС заборонив банку вчиняти дії по поверненню або витребуванню об’єктів лізингу.

Економічна правда