На тлі перенесення зустрічі ОПЕК та Росії ціни на нафту дещо впали

На тлі новин про перенесення зустрічі ОПЕК та країн-експортерів нафти, які не входять до складу цієї організації, світові ціни на нафту знизилися.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що марка нафти Brent подешевшала на 1,9% до 33,45 доларів за барель, марка нафти WTI подешевшала на 3,5% до 27,35 доларів за барель.

Нагадаємо:

Зустріч альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+, яка планувалася на 6 квітня, була перенесена на 9 квітня.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.

Діюча угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.

Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснєфті" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

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