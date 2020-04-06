"Економічна правда" запускає розділ про "зелену" енергетику 

"Економічна правда" запускає новий розділ Green Deal UA, про відновлювальну енергетику та енергозбереження.

Одним із трендів, якого послідовно дотримуються уряди розвинених країн, є декарбонізація економіки — пошук замінників вугілля, нафти та газу, зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Розвиток вітрової та сонячної енергетики частково вирішує ці проблеми, але при цьому створює нові, адже відновлювальна енергетика потребує компенсації потужності у час, коли немає вітру чи сонця.

Досягають цього переважно за рахунок не екологічних ТЕС. Повний перехід на альтернативні джерела можливий лише у разі вирішення питання зберігання енергії.

Тому дедалі частіше звертають увагу на екологічне та невичерпне джерело енергії — водень. Зайву "зелену" електроенергію в пікові години можна перетворювати на водень, а при потребі знову отримувати енергію.

Крім того, водень можна використовувати замість природного газу, пального для транспорту, в хімічній промисловості та багатьох інших сферах. При цьому під час його спалювання утворюється лише вода.

Про водень та інші тренди у "зеленій" енергетиці ми розповідатимемо у спецпроекті, який реалізується спільно з Регіональною газовою компанією.