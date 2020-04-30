НБУ встановив курс гривні на перший робочий день травня
Четвер, 30 квітня 2020, 19:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 4 травня на рівні 26,96 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,29 гривні за євро (на 30 квітня - 29,24 гривні).
Нагадуємо:
30 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.
30 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97 гривні за долар.
Економічна правда
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