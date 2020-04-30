Компанія "Укроборонпрому" мала договір про спільну діяльність з компаніями друзів Гладковського-молодшого

Державна компанія "Укрспецекспорт", яка входить в структуру концерну "Укроборонпром", у грудні 2015 року підписала договір про спільну діяльність з приватними компаніями ТОВ "Оптимумспецдеталь" та ТОВ "Ренал".

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на лист тодішнього директора "Укрспецекспорту" Павла Букіна на ім’я директора "Укроборонпрому" Романа Романова, а також на сам договір.

Зокрема Букін просить вважати спільну діяльність "автоматично кваліфікованою при укладанні відповідних договорів" з заводами концерну "Укроборонпром".

"Спільна угода, про яку не було раніше відомо, пояснює, чому з підконтрольними фірмами Віталію Жукову та Андрію Рогозі, друзями Гладковського-молодшого, без жодних тендерів оборонні заводи масово укладали угоди", - резюмував Канєвський.

Необхідність спільної угоди Букін обгрунтував затримками в поставці матеріалів та комплектуючих для бронетанкової техніки, яка негативно впливає на імідж компанії, та з метою налагодження безперебійної поставки за низькими цінами.

Договір про спільну діяльність передбачає розподілення прибутків пропорційно внескам у спільну діяльність учасників.

Спільна угода Укрспецекспорт Оптимумспецдеталь (PDF)

Спільна угода Укрспецекспорт Оптимумспецдеталь (Text) ​

Зокрема, ДК "Укрспецекспорт" вніс 30% від загальної суми вкладів, що складає 85,7 тис грн.

ТОВ "Оптимумспецдеталь" та ТОВ "Ренал" внесли по 35%, що складає по 100 тис грн відповідно.

Нагадуємо:

Сьогодні НАБУ та САП повідомили про підозру 6 особам, викритим на корупції в оборонній сфері. Серед притягнутих до відповідальності – колишній заступник міністра оборони та фактичні керівники ТОВ "Оптимумспецдеталь" - компанії-постачальниці запчастин підприємствам державного концерну "Укроборонпром".

Через дії ТОВ "Оптимумспецдеталі" держава недорахувала понад 49 млн грн. Фактичні керівники цієї компанії разом із іншими суб’єктами господарювання у 2015-2017 роках налагодили схему із постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну "Укроборонпром" із ухиленням від сплати податків. Загалом внаслідок такої діяльності поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, з яких не сплачено 49 млн грн податків, а "зекономлені" у такий спосіб кошти легалізували шляхом вчинення низки незаконних фінансових операцій.

У лютому 2018 року Павло Букін став директором всього концерну "Укроборонпром".

Широкій публіці Букін став відомий після розслідування "Bihus.info" про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері, і обговорюють розподіл грошей у тому числі для Павла Букіна. Фігуранти розслідування оцінюють роль нинішнього директора "Укроборонпому" у власних аферах як "Паше я бы ничего не давал".