Держструктури закупили товарів і послуг на боротьбу з коронавірусом на 2,6 мільярда – ProZorro

Державні структури станом на 30 квітня провели закупівлі товарів, робіт і послуг для протидії коронавірусу на суму 2,6 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ProZorro.

Зазначається, що найбільшим постачальником за сумою укладених договорів за весь період карантину стало казенне науково-виробниче об’єднання "Форт" МВС України (142,1 млн грн, станом на 30 квітня).

"Усі контракти компанія уклала зі структурами Нацполіції. Зокрема, "Форт" поставив 250 тисяч костюмів біологічного захисту для Центру обслуговування підрозділів Нацполіції на суму 69,8 млн грн. Основна діяльність компанії - виробництво та виготовлення зброї", - йдеться у повідомленні.

Далі у рейтингу йде приватна компанія "Медгарант", яка має 31 укладений договір на суму 95 млн грн. "Медгарант" постачала апарати ШВЛ для медзакладів Харкова, Одеси, Тернополя, Полтави, зокрема 13 апаратів для Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги на суму 10,9 млн грн.

Замикає топ-3 за сумою наявних контрактів київське КП "Київмедспецтранс" (87,6 млн грн).

"Підприємство переважно надає транспортні послуги медичним закладам Києва. Найбільший контракт - з Київським центром екстреної медичної допомоги на спеціальне транспортне забезпечення медичних закладів за 74,5 млн грн", - зазначають у ProZorro.

Також у топ-5 постачальників приватна компанія "Ксенко" (82,1 млн грн) - вона, зокрема, поставила 17 комплектів ШВЛ для Львівського фтизіопульмонологічного лікувально-діагностичного центру на суму 20,1 млн грн.

Замикає топ-5 постачальників за сумою контрактів приватна компанія "Лаб-сервіс" (64,1 млн грн). Вона поставила 49 апаратів ШВЛ для Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА на суму 37,2 млн грн.

При цьому, топ-постачальників за кількістю укладених угод є іншим.

"Найбільше контрактів уклала приватна компанія "Лізоформ медікал" (398 виграних тендерів за період карантину). На другому місці медичний центр "М.Т.К." (331). На третьому мережа торговельних центрів "Епіцентр К" (321). На четвертому - БАДМ-Б (314). На п'ятому - компанія "Медісан" (176)", - заявили у ProZorro.

Економічна правда